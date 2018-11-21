استفاقة الدراويش ووصافة بيراميدز الأبرز في الدوري

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يتحدى الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي للهروب من دوّامة النتائج السلبية على استاد الإسماعيلية، فيما يواجه نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة ضمن مواجهات الجولة الـ15

يستضيف الإسماعيلي نظيره الإنتاج الحربي، على استاد الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8 مساءً، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، والمقامة على مدار ثلاثة أيام، بواقع مباراتين يوم الثلاثاء، وخمس مباريات يوم الأربعاء، ومباراة يوم الخميس، فيما تم تأجيل لقاء سموحة أمام الأهلي، نظرًا لأن المارد الأحمر سيواجه الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، علمًا بأن الفريقين تعادلا إيجابيا 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الإسماعيلى والإنتاج الحربى، اللقاء بمعنويات منخفضة حيث تلقى كل منهما هزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط الدراويش أمام الحرس بهدف دون رد فيما خسر الإنتاج من الزمالك بهدفين مقابل هدف. ويحتل الإسماعيلى بقيادة مديره الفني البرازيلي جورفان فييرا، المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز

ويدخل الإسماعيلى والإنتاج الحربى، اللقاء بمعنويات منخفضة حيث تلقى كل منهما هزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط الدراويش أمام الحرس بهدف دون رد فيما خسر الإنتاج من الزمالك بهدفين مقابل هدف. ويحتل الإسماعيلى بقيادة مديره الفني البرازيلي جورفان فييرا، المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان. فيما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الخامس برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 7 وخسر 3 وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف. وتحمل مباراة اليوم بين الإسماعيلى والإنتاج الحربى رقم 20 لمختار مختار ضد الدراويش منذ بداية مشواره التدريبى، وسبق لمختار خوض 19 مباراة مع خمس أندية مختلفة ضد الإسماعيلى، حقق فيها الدراويش الانتصار فى 8 لقاءات وتعادل بــ4 مباريات وتلقى الخسارة فى 7 مواجهات. ويأمل جورفان فييرا فى الخروج من نفق الهزائم المحلية بعد الخسارة من وادي دجلة ثم حرس الحدود بتحقيق انتصار غالى على العجلات الحربية يعيد الهدوء لمدينة الإسماعيلية، فيما يأمل مختار مختار فى العودة للمربع الذهبى مرة أخرى، واقتناص الوصافة من بيراميدز. ويتطلع الإسماعيلى لاستعادة مسيرة الانتصارات والنتائج الإيجابية تحت قيادة فييرا بعد التعثر فى آخر ثلاث مواجهات بواقع الخسارة فى مباراتين والتعادل فى آخرى، وذلك من أجل تحسين موقف الفريق بجدول الدورى، كما يواجه الاسماعيلى أزمة بسبب تعدد الغيابات لاسيما بخط الدفاع بغياب محمد مجدى للإيقاف ومحمود متولى ومحمد هاشم للإصابة، فضلا عن حسنى عبدربه قائد وسط الفريق، ليضطر المدير الفنى لاجراء عدة بدائل لتعويضهم، وشهدت قائمة الدراويش استدعاء مجموعة من الشباب منهم محمد مصيلحى قلب الدفاع وأحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد الضرف لاعب الارتكاز. ويبحث لاعبو الإسماعيلى عن انتصار لمصالحة جماهيرهم الحزينة بعد سلسلة من تراجع النتائج والتى ساهمت باحتلال الفريق مركز متأخر بجدول الترتيب، خصوصًا وأن فريق الإنتاج الحربى يتشابه موقفه مع الإسماعيلى فى آخر ثلاث مواجهات، بعد الخسارة فى مواجهتى الزمالك والمقاولون والتعادل أمام سموحة. بيراميدز VS وادى دجلة



يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز على استاد بتروسبورت مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن تعادل الفريق الدجلاوى مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما فاز بيراميدز على المقاصة بهدفين دون رد . يواجه وادى دجلة نظيره بيراميدز على استاد بتروسبورت مع دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن تعادل الفريق الدجلاوى مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما فاز بيراميدز على المقاصة بهدفين دون رد . ويحتل وادى دجلة بقيادة مديره الفني اليونانى جونيس المركز الثاني عشر، برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا. فيما يحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الثانى برصيد 22 نقطة، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة. ويسعى جونيس لتحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من أنياب بيراميدز وألحاق الهزيمة الثانية له هذا الموسم، خصوصًا وأن فوز دجلة اليوم سيصعد به للمركز الثامن، في المقابل يسعى حسام حسن لمواصلة نتائجه الجيدة منذ توليه مسئولية تدريب الفريق سعياً نحو صدارة المسابقة، ويأمل العميد في تحقيق الثلاث نقاط لتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر برصيد 26 نقطة.



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