انت الان تتابع لماذا انفعل كارتيرون على اللاعبين؟.. الدرندلي يُجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد ثروت ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ ص

‎أكد خالد الدرندلى أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة فريق كرة القدم الموجودة في الإمارات، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، انفعل على اللاعبين لأول مرة فى مران أمس، وظهر غاضبًا قبل مباراة الوصل الإماراتي المقرر لها غدًا فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال"البطولة العربية"، مضيفًا أنه ظهر مشدودًا نظرًا لأهمية مباراة الوصل التي لا بديل فيها عن تحقيق الفوز، وذلك في تصريحات إذاعية عبر برنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون أسبورت.

وقال الدرندلى: "من الجيد أن يظهر المدرب العين الحمراء، خلال التدريبات لكي يرفع من مستوى التركيز خلال المران". واختتم خالد الدرندلى تصريحاته مشيدا بحسن استقبال الجانب الإماراتى لبعثة الأهلى، حيث وفروا كل سبل الراحة للفريق. ويختتم النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء في الإمارات، وذلك استعدادًا