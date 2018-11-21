كيف كان ترتيب البريميرليج الموسم الماضي بعد 12 جولة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تقترب عجلة الإنجليزي للدوران من جديد وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولية الأخيرة، وحللت "سكاي سبورتس" كيف تطورت الفرق بالمقارنة مع ما قدمته الموسم الماضي

بعد مرور 12 جولة من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي 2018- 2019، حللت شبكة سكاي سبورتس البريطانية ما حققه كل فريق في أول 12 جولة هذا الموسم بالمقارنة مع ما حققه في نفس الفترة من الموسم الماضي، وكانت النتيجة أن هناك فرقا حافظت على ما حققته الموسم الماضي مثل مانشستر سيتي وتوتنهام، بينما هناك فرق حققت قفزة كبيرة مثل ليفربول وإيفرتون، أما التراجع الأبرز فكان من نصيب مانشستر يونايتد الذي يقدم نتائج باهتة للغاية هذا الموسم، ونستعرض في السطور التالية أبرز ما قدمته الفرق العشرة الأولى هذا الموسم بالمقارنة مع الموسم الماضي كالآتي:

مانشستر سيتي 2017/ 2018: الأول (11 انتصارا- تعادل وحيد- لا هزيمة) 2018/ 2019: الأول (10 انتصارات- تعادلان- لا هزيمة) جمع مانشستر سيتي نقطتين أقل من الحصيلة التي جمعها في نفس هذا التوقيت من الموسم الماضي، كما سجل أهدافا أقل بـ4 عن سابقه، إلا أن الدفاع تحسن كثيرًا حيث اهتزت شباكه بهدفين أقل من الموسم

مانشستر سيتي 2017/ 2018: الأول (11 انتصارا- تعادل وحيد- لا هزيمة)

2018/ 2019: الأول (10 انتصارات- تعادلان- لا هزيمة) جمع مانشستر سيتي نقطتين أقل من الحصيلة التي جمعها في نفس هذا التوقيت من الموسم الماضي، كما سجل أهدافا أقل بـ4 عن سابقه، إلا أن الدفاع تحسن كثيرًا حيث اهتزت شباكه بهدفين أقل من الموسم الماضي. ليفربول ليفربول 2017/2018: الخامس (6 انتصارات- 4 تعادلات- هزيمتان)

2018/ 2019: الثاني (9 انتصارت- 3 تعادلات- لا هزيمة) حقق ليفربول قفزة كبيرة، حيث جمع الريدز 8 نقاط أكثر من حصيلة الموسم الماضي، ولكن سجل الفريق أهدافا أقل من العام الماضي بهدف، ولكن اهتزت شباكه بـ12 هدفا أقل من العام الماضي، الأمر الذي يظهر العمل الدفاعي الكبير ليورجين كلوب هذا الموسم. تشيلسي 2017/2018: الثالث (8 انتصارات- تعادل وحيد- 3 هزائم)

2018/ 2019: الثالث (8 انتصارات- 4 تعادلات- لا هزيمة) لم يختلف وضع البلوز في جدول الترتيب كثيرًا عن الموسم الماضي، ولكن جمع تشيلسي 3 نقاط أكثر من الموسم الماضي وسجلوا 4 أهداف أكثر أيضًا، واهتزت شباكهم بهدفين أقل. توتنهام توتنهام 2017/2018: الرابع (7 انتصارات- تعادلان- 3 هزائم)

2018/ 2019: الرابع (9 انتصارات- لا تعادلات- 3 هزائم) مثل تشيلسي، لم يختلف وضع توتنهام عن الموسم الماضي باحتلال نفس المركز، إلا أن السبيرز جمعوا 4 نقاط إضافية وسجلوا نفس عدد الأهداف، ولكن اهتزت شباكهم بهدف إضافي. أرسنال أرسنال 2017/ 2018: السادس (7 انتصارات- تعادل وحيد- 4 هزائم)

2018/ 2019: الخامس (7 انتصارات- 3 تعادلات- هزيمتان) ارتقى أوناي إيمري بأرسنال مرتبة واحدة عن الموسم الماضي، حيث جمع الفريق نقطتين إضافيتين وسجل 4 أهداف إضافية واهتزت شباك الفريق بهدف واحد أقل. بورنموث بورنموث 2017/ 2018: الثالث عشر (4 انتصارات- تعادل وحيد- 7 هزائم)

2018/ 2019: السادس (6 انتصارات- تعادلان- 4 هزائم) حقق إيدي هاو قفزة كبيرة ببورنموث هذا الموسم، حيث جمع الفريق 7 نقاط أكثر من الموسم الماضي وسجل 10 أهداف إضافية، ولكنهم اهتزت شباكهم بهدفين أكثر. واتفورد واتفورد 2017/ 2018: الثامن (5 انتصارات- 3 تعادلات- 4 هزائم)

2018/ 2019: السابع (6 انتصارت- تعادلان- 4 هزائم) ارتقى واتفورد مركزًا واحدًا بالمقارنة بالموسم الماضي، حيث جمع الفريق نقطتين إضافيتين عن العام الماضي ولكن سجل أهدافا أقل بهدفين، وكانت الطفرة الأكبر على المستوى الدفاعي، حيث اهتزت شباك الفريق بسبعة أهداف أقل. مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد 2017/ 2018: الثاني (8 انتصارات- تعادلان- هزيمتان)

2018/ 2019: الثامن (6 انتصارات- تعادلان- 4 هزائم) تراجع مانشستر يونايتد بصورة مخيفة هذا الموسم بالمقارنة مع ما حققه في نفس ذلك التوقيت العام الماضي، حيث جمع الشياطين الحمر 6 نقاط أقل من العام الماضي، وسجلوا 7 أهداف أقل واهتزت شباك الفريق بـ15 هدفًا زيادة. إيفرتون إيفرتون 2017/ 2018: السادس عشر (3 انتصارات- 3 تعادلات- 6 هزائم)

2018/ 2019: التاسع (5 انتصارات- 4 تعادلات- 3 هزائم) حقق ماركو سيلفا تحسنًا كبيرًا مع التوفيز هذا الموسم، من خلال جمع 7 نقاط إضافية عن الموسم الماضي إلى جانب تسجيل 7 أهداف إضافية واهتزاز شباكه بـ9 أهداف أقل. ليستر سيتي ليستر سيتي 2017/ 2018: الثاني عشر (3 انتصارت- 4 تعادلات- 5 هزائم)

2018/ 2019: العاشر (5 انتصارات- تعادلان- 5 انتصارات) قفز الثعالب مركزين بالمقارنة بالموسم الماضي، حيث جمع الفريق 4 نقاط إضافية وسجلوا هدفا وحيدا زيادة واهتزت شباكه بهدفين أقل.

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