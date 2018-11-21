البحرين تدين انفجاراً ارهابياً استهدف تجمعاً دينياً فى كابول

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، تضامن البحرين مع أفغانستان في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.
وكانت السلطات الأفغانية أعلنت أن هناك انفجارا قد وقع أمس بقاعة للمناسبات بالعاصمة كابول أثناء تجمع مئات الأشخاص؛ للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا على الأقل، إلى جانب إصابة 83 شخصا، بينهم 20 في حالة حرجة.
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