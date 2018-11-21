محكمة تركية تدين 4 ضباط تسببوا بوفاة أمريكية في مطار أتاتورك

أدانت محكمة تركية 4 ضباط شرطة وطبيبا، وقضت بأنهم "مذنبون" لتسببهم في وفاة مسافرة أمريكية في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، فيما جرت تبرئة 7 عناصر شرطة.

ووقعت الحادثة بتاريخ 4 أبريل/نيسان 2013، وسجلتها كاميرات المراقبة، عندما لقيت الأمريكية تريسي لين براون، 48 عاما حتفها، عقب احتجازها من قبل عناصر شرطة بسبب "سلوكها العدواني".

وكانت بروان قد وصلت إلى مطار أتاتورك في محطة توقف قادمة من العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث كان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى مدينة شيكاغو عبر الخطوط الجوية التركية.

وأظهر تسجيل مصور حدوث مشاجرة بين براون وعدد من رجال الشرطة في المطار الذين سارعوا إلى إمساكها وتقييدها على كرسي بعد أن تمكنت من جرح شرطي بواسطة مقص.

غير أن المسافرة الأمريكية استطاعت أن تحرر نفسها، وعندها قام بعض عناصر الأمن برميها على الأرض ليربطوا يديها خلف ظهرها، ويظهر بالتسجيل أنهم كانوا يضغطون على ظهر بروان بأقدامهم وأيديهم لمدة 17 دقيقة.

ونتيجة لقوة الضغط، جرى إسعاف بروان إلى أحد مستشفيات اسطنبول، غير أنها فارقت الحياة في 18 أبريل/نيسان جراء "الضغط القوي على صدرها وعنقها".

وقضت المحكمة الجنائية العليا الخامسة عشرة بسجن أربعة من ضباط الشرطة بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر، بعد إدانتهم "بالتسبب في إصابات أدت إلى الموت جراء الاستخدام المفرط للقوة.".

وجرت تبرئة سبعة ضباط شرطة آخرين لعدم وجود أدلة إدانة قوية، فيما غرم طبيب بمبلغ 2250 دولارا لـ"سلوكه المتهور" في معالجة المسافرة الأمريكية.