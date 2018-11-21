"علاوى" يدعو روسيا إلى دعم استقرار العراق وتهدئة الأوضاع بالمنطقة

دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى، اليوم الأربعاء، روسيا إلى استثمار علاقاتها ودورها فى الشرق الأوسط لدعم الأمن والاستقرار فى العراق وتهدئة الأوضاع فى المنطقة.

وقال علاوى - فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، عقب استقبال مبعوث الرئيس الروسى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف والوفد المرافق له، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن اللقاء بحث تطورات الأوضاع فى المنطقة وتنسيق الجهود فى مجال مكافحة الإرهاب".

وأكد زعيم ائتلاف الوطنية عمق العلاقات التاريخية بحكم الجغرافيا السياسية التى تربط العراق وروسيا، مشيرا إلى أهمية استثمار تلك العلاقات للاستفادة من الخبرات والتجارب الروسية فى كافة المجالات وتطوير أفق التعاون المشترك.

وأضاف أن روسيا بلد مهم، وعلى علاقة جيدة مع العراق والدول الإسلامية قبل وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي، مشيدا بنجاح تجربتها السياسية والاقتصادية فى مجالات مهمة مثل تحقيق المصالحة الوطنية.