مستقبل العلاقات الأمريكية-التركية.. لا يزال قاتماً

في مقاله ضمن معهد "غايتستون إنستيتيوت" الأمريكي، عاد الصحافي بوراك بكديل ثلاثة أشهر إلى الوراء كي يشير إلى المدى الذي وصل إليه التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب العديد من النقاط الخلافية. لكنّه أضاف أنّ الصورة اليوم تغيرت قليلاً بعد غياب المشاعر العدائية ضد واشنطن داخل تركيا، إثر توقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتهام الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية ضد بلاده.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّ العلاقة بين بين البلدين تمر في لحظات جيدة وإنّ أردوغان "صديق لي. هو رجل قوي، هو رجل صلب ورجل ذكي". بالرغم من كل ذلك، لم يتغير الشيء الكثير بين البلدين خلال الأشهر الثلاثة كما كتب بكديل.

لائحة غنية بالمشاكل

تحت الضغط الأمريكي، أطلقت تركيا سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، وقد استقرت الليرة التركية منذ ذلك الحين. ومع ذلك يتبقى أمام أنقرة وواشنطن لائحة غنية بالمشاكل كي تُحل. لا تزال واشنطن بلا سفير في أنقرة منذ أكثر من سنة وهي سابقة في العلاقات الثنائية خلال التاريخ الحديث. ووفقاً لمجلة هيلاس اليونانية، إنّ خطة تركيا للحصول على صواريخ أس-400 يمكن أن تطلق تحركاً أمريكياً تحت مندرجات قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات "كاتسا". ويحتمل أن يكون لذلك تداعيات وخيمة على قدرة الولايات التحدة في التعامل مع تركيا على مستوى التجارة الدفاعية. وتصر تركيا على أنّ نشر منظومة الصواريخ هذه سيبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

إيران

لا يزال غير واضح ما إذا كانت واشنطن ستعاقب مصرف خلق بسبب خرقه العقوبات الأمريكية على إيران. إنّ الأسواق قلقة من غرامة بمليارات الدولارات يمكن أن تؤذي بشدة سيولة المصرف تحديداً والنظام المصرفي التركي عموماً. لكنّ الغرامة المحتملة ليست مكمن الخلاف الوحيد حول العقوبات الإيرانية. ففي 6 نوفمبر الحالي، قال أردوغان إنّ تركيا لن تلتزم بالعقوبات المتجددة حول القطاع النفطي الإيراني مدّعياً أنّ هذه هي "خطوات تهدف إلى زعزعة توازن العالم". وأضاف: "لن نلتزم على الإطلاق بهكذا عقوبات. نشتري 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي. لا نستطيع أن ندع شعبنا يتجمّد في البرد".

النظرة إلى الأكراد

تختلف تركيا والولايات المتحدة حول الأكراد. تنظر كلتا الدولتين إلى حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. وتعتقد تركيا أنّ وحدات حماية الشعب الكردية هي فرع سوري لحزب العمال، لكنّ واشنطن تحتفظ بنظرة مختلفة إلى تلك الوحدات التي كانت حليفتها في محاربة داعش. لقد أعلنت واشنطن عن مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن مكان ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب العمال، وهي خطوة لقيت ترحيباً حذراً من أنقرة. وترى الأخيرة أنّ هذا القرار موجه ضد حزب العمال لا ضد وحدات حماية الشعب. ومع أنّ أنقرة قالت إنها سُرّت بالمكافأة الأمريكية، يعتقد معظم المسؤولون الأمنيون الأتراك أنّ التحرك كان جهداً أمريكياً لمقتضيات الديبلوماسية العامة التي تهدف في نهاية المطاف إلى خلق شرخ بين حزب العمال والأكراد السوريين.

منذ أيام قليلة، قال مسؤول أمني بارز لبكديل: "نعتقد أنّ (المكافأة الأمريكية) تهدف أخيراً إلى شرعنة وحدات حماية الشعب". أمّا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار فوصف الخطوة بالإيجابية لكنّها جاءت "متأخرة جداً جداً" داعياً واشنطن لتبني السياسة نفسها تجاه الوحدات. وأضاف: "ليس ممكناً بالنسبة إلينا القبول بمكافأة (لمن يدلي بمعلومات) عن قادة حزب العمال الكردستاني من جهة، وإرسال شاحنات من الأدوات والأسلحة والذخائر إلى وحدات حماية الشعب من جهة أخرى".

لا ورود

على رأس اللائحة المضنية للخلافات التي يتبقى على الديبلوماسيين حلها قضية فتح الله غولن الذي تطالب الحكومة التركية الولايات المتحدة بتسليمه بعدما اتهمته بتدبير الانقلاب الفاشل ضدها. في تصريح ترامب نفسه الذي وصف أردوغان من خلاله بالصديق، استبعد الرئيس الأمريكي قراراً بتسليمه إلى أنقرة، بعدما برز في تقارير أمريكية أنّ البيت الأبيض يدرس هذه الخطوة.

كل ذلك يعني أنّه منذ الصيف، لم تنبت الورود على طريق واشنطن-أنقرة. جميع المسائل الإشكالية تبقى غير محلولة. في الواقع، يبدو المستقبل أكثر قتامة مع بدء رسم مصير سوريا واحتمال عودة أردوغان إلى خطابه المعادي للغرب مع اقتراب الانتخابات المحلية في مارس.