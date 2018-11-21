شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام البرلمان تعلن استعدادها لتشكيل لجنة تقصى حقائق لمواجهة قنوات الدجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن هناك بعض الثغرات التى تستغلها قنوات البث والشعوذة من أجل بث قنواتها، فى الوقت الذى يتطلب تكاتف كل جهات الدولة لمواجهة تلك القنوات.

وقال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لتشكيل لجنة تقصى حقائق لغلق قنوات الدجل والشعوذة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مساندة مؤسسات الدولة الإعلامية للبرلمان فى مواجهة هذه القنوات.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن هذه القنوات استغلت عدم وجود وزارة للإعلام فى الانتشار بشكل كبير عبر أقمر صنعاية فى الخارج، بجانب استغلال بعض الثغرات فى التكنولوجيا، وعدم وجود رقابة دقيقة فى الظهور بشكل كبير عبر قنوات التلفزيون.

وأوضح أن هذه القنوات تستغل الإعلانات الطبيعة التى تبث عبر شاشاتها لتحقيق أرباح إعلانية، فى ظل غياب وزارة الاعلام، موضحا أن المجلس الأعلى للإعلام عليه دور كبير فى هذا الشآن لمواجهة تلك القنوات.

وتابع أن التشريع جزء من القضية الخاصة بمواجهة قنوات الدجل والشعوذة، ولابد من سد الثغرة المؤسسية و القانونية و الاقتصادية و التكنولوجية، موضحا أن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لسن التشريعات اللازمة لمواجهة تلك القنوات ولكن لابد أن يكون هناك تحرك جماعى ضد قنوات الدجل.