الشرطة الكينية: مسلحون خطفوا متطوعة إيطالية في جنوب شرق البلد

كشفت الشرطة الكينية أنّ "عصابة مسلحة قامت بخطف متطوّعة إيطالية من قرية في جنوب شرق كينيا، بعد قيامها بفتح النار على عدد من السكان، ما أدّى إلى جرح خمسة أشخاص".
وأوضحت في بيان، أنّ "المهاجمين فتحوا النار عشوائيًّا على المقيمين في القرية، قبل أن يقوموا بخطف المواطنة الإيطالية البالغة من العمر 23 عامًا في قرية شاكاما بمنطقة كيليفي الساحلية الصغيرة".
وبين الجرحى ثلاثة أطفال يبلغ أحدهم من العمر عشر سنوات. ونُقل الجرحى إلى أحد المستشفيات بينما نُشرت قوات الشرطة لمطاردة المسلحين.
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