الراعي التقى أعضاء المجمع المقدس والابرشيات المارونية في روما

تابع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس ​الراعي​ على رأس وفد أساقفة سينودس ​الكنيسة المارونية​ زيارة الأعتاب الرسولية في روما لليوم الثاني على التوالي. فبعد مجمع الكنائس الشرقية أمس زار الآباء بعد ظهر يوم أمس دائرة التنمية البشرية المستدامة حيث جرى لقاء مع رئيسها الكاردينال بيتر تركسون.

الراعي استهل اللقاء بكلمة، شارحا هوية الكنيسة المارونية ورسالتها في ​لبنان​ والعالم وبعدها المسكوني والحواري بين الأديان و​الطوائف​. ولفت الى "ان ​الموارنة​ ينتشرون في القارات الخمس حيث تقوم الكنيسة بخدمتهم من خلال إنشاء رعايا وابرشيات وتأمين كهنة لخدمتهم الروحية. فعدد الموارنة المنتشرين بات اكبر بكثير من عدد المقيمين في لبنان ولذلك من واجب الكنيسة الأم ان تحتضن ابناءها وتتبعهم أينما حلوا.

وختم شاكرا لرئيس الدائرة ومعاونيه خدمتهم في هذا الحقل الإنساني العالمي، املا بمزيد من التعاون في خدمة ​اللاجئين​ والمهجرين من اجل التخفيف من معاناتهم.