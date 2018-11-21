كشاف الجراح مفوضية المنية نفذ أطول علم لبناني في العالم

نفذ كشاف الجراح مفوضية ​المنية​، لمناسبة ​عيد الإستقلال​ الـ75 ، وبدعوة من بلدية المنية والجمعيات الكشفية والإجتماعية و​المدارس الرسمية​ والخاصة، أطول علم لبناني من حيث الطول في العالم. والذي بلغ طوله 1500 متر.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ طلاب والعناصر الكشفية الإصطفاف على طول الأوتستراد الدولي الذي يربط مدينة المنية ب​طرابلس​، حيث حملوا ​العلم اللبناني​ الأطول في العالم، ومن المتوقع أن يسجل في كتاب ​غينيس​ للأرقام القياسية.