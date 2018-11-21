كشاف الجراح مفوضية المنية نفذ أطول علم لبناني في العالم

نفذ كشاف الجراح مفوضية المنية، لمناسبة عيد الإستقلال الـ75 ، وبدعوة من بلدية المنية والجمعيات الكشفية والإجتماعية والمدارس الرسمية والخاصة، أطول علم لبناني من حيث الطول في العالم. والذي بلغ طوله 1500 متر.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ طلاب والعناصر الكشفية الإصطفاف على طول الأوتستراد الدولي الذي يربط مدينة المنية بطرابلس، حيث حملوا العلم اللبناني الأطول في العالم، ومن المتوقع أن يسجل في كتاب غينيس للأرقام القياسية.
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