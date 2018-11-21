العاب اولمبية تعنى بذوي الحاجات الإضافية في صيدا

أقام الأولمبياد الخاص اللبناني بالتعاون مع ​جمعية رعاية اليتيم​ في صيدا، الألعاب الوطنية العامة في فرع الأولمبياد الخاص اللبناني في الجنوب والتي تضمنت منافسات في 6 رياضات (العاب القوى، الريشة الطائرة، بوتشي، دراجات، كرة السلة، وكرة الطائرة) وذلك بمشاركة 250 لاعب ولاعبة من كافة الجمعيات في لبنان التي تعنى بذوي الحاجات الإضافية، وأكثر من 55 متطوع وحكام من المركز العالي للرياضة العسكرية وطلاب كلية التربية الرياضية في الجامعة اللبنانية، و​الصليب الأحمر اللبناني​. وتضمن اليوم الرياضي، برنامج صحة اللاعب الذي شمل 5 عيادات منها: العيون، الأسنان، أنف أذن حنجرة، لياقة بدنية، والتوعية الصحية، اضافة الى مؤتمر توعية للأهالي ضمن برنامج الصحة المجتمعية.

وقد حضر اليوم الرياضي ممثل سفير دولة ​الإمارات العربية​ المتحدة الدكتور ​حمد سعيد الشامسي​ القنصل حمدان الهاشمي وعدد من الشخصيات ورؤوساء الجمعيات والمدارس والأطباء و"​نادي الليونز​" ومتطوعين من ​الجامعة اللبنانية الدولية​ والصليب الأحمر اللبناني.

وبدأ اليوم بالنشيد الوطني اللبناني، بعدها ألقت المدير الوطني للأولمبياد الخاص اللبناني هلا الحسيني كلمة بإسم رئيس ولمبياد الخاص اللبناني اسكندر صفا، فشكرت فيها جميع الحاضرين من مؤسسات مشاركة وادارة المركز العالي للرياضة العسكرية وأعضاء الليونز ميدوست- والمتطوعين وخصت بالشكر جمعية رعاية اليتيم في صيدا على استضافتها سنوياً لهذا الحث حيث تعتبر الجمعية مركز معتمد منذ العام 2004 . كما شجعت اللاعبين على اعطاء أفضل ما لديهم تحضيراً للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية في أبوظبي 2019. وشدد القنصل حمدان الهاشمي على أن دولة الإمارات العربية تسعى دائماً الى تحفيز أصحاب الهمم ليتمكنوا من القيام بأدوارهم الإنسانية التي تعزز قيمتهم كأفراد مشاركين في المجتمع، وتستثمر الدولة وتدعم أصحاب الهمم وتعمل على تعزيز إدماجهم في المجتمع.

بعدها قدم طلاب جمعية رعاية اليتيم عرض فني بمناسبة ذكرى ​المولد النبوي​ الشريف، وبعدها تلاوة القسم للأولمبياد وإضاءة الشعلة ومن ثم إبتأت السباقات وفي نهاية اليوم تم تتويج الرابحين في المسابقات ومن ثم تقديم الغداء للجميع .