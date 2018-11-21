وصول الحريري وبري إلى وزارة الدفاع للمشاركة بحفل وضع النصب التذكاري بمناسبة عيد الاستقلال

وصل رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، إلى ​وزارة الدفاع​، للمشاركة في حفل وضع النصب التذكاري بمناسبة ​عيد الاستقلال​.

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