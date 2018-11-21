خلال حملة أمنية بالجيزة .. ضبط 26 تاجر مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية مكبر لضبط الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 26 تاجر مخدرات، بحوزتهم 675 جرام حشيش و31 جرام هيريون و911 قرص مخدر و220 جرام استروكس، كما تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية متنوعة بحوزة 3 متهمين و12 طلقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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