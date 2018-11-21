وفد البنك الآسيوي: "إنجاز غير مسبوق" بمشروعات منطقة قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عيد:

قال وفد البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، الذي يزور مصر حاليا، إن حجم الإنجاز في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية بها غير مسبوق، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في ختام زيارة الوفد إلى الإسماعيلية وبورسعيد، بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن زيارتهم للمنطقة للتعرف على حجم إنجاز الأعمال بها والفرص الاستثمارية المتاحة.

وواصل الوفد زيارته لباقي المشروعات القومية الكبرى والمشروعات التي تنفذها مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث توجه إلى مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان والذي يستثمر فيه البنك بقيمة ٢١٠ ملايين دولار، وفقا للوزارة.

وأعرب وفد البنك عن اعتزامه، ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية الأساسية فى مصر، خلال زيارته إلى المشروعات القومية الكبرى.

وتأتي هذه الزيارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات لممثلي المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري، بحسب الوزارة.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين خاصة مشروعات البنية الأساسية، مثل الطاقة المتجددة، وشبكات الصرف الصحي، ومشاريع الاستصلاح الزراعي والسمكي، مشيرة إلى أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار.

واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتيهما التنفيذيتين.

وذكرت الوزيرة أن قانون الاستثمار يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين، ومنها حوافز للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال مهاب مميش، إن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي ختام زيارة الوفد للمنطقة، اصطحبت الوزيرة، وفد البنك في جولة بالمشروع القومي للاستزراع السمكي والأحياء المائية لهيئة قناة السويس، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

واستمع الوفد هناك إلى شرح بشأن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث بلغت عدد الأحواض خلال المرحلة الأولى والثانية 4140 حوضاً، وتستهدف المرحلة الثالثة من المشروع إنشاء عدد من المنشآت لتصنيع وتعبئة الأسماك وفق أحدث نظم التكنولوجيا العالمية لزراعة الأسماك.

واصطحبت الوزيرة وفد البنك في جولة بميناء شرق بورسعيد، حيث استمع الوفد إلى شرح حول مشروع تطوير الميناء والذي يضم إنشاء محطات حاويات ضخمة، وإنشاء ترسانات لإصلاح السفن، بالإضافة إلى تطوير الترسانة الموجودة وإنشاء محطة حاويات.

ويستهدف المشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد، ومحور قناة السويس الجديدة للمساهمة في إنعاش حركة الاقتصاد، وعملية التفريغ والشحن، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى الآلاف من فرص العمل في المناطق الملحقة بالميناء.ضش