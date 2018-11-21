"التعليم" تعلن مواعيد امتحانات التيرم الأول وإجازة منتصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد بدء امتحانات نصف العام، للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وإجازة منتصف العام.
وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والتي نشرتها الوزارة عبر موقعها الرسمي-، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، في 12 يناير المقبل.
فيما تبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26 يناير 2019، وتستمر لمدة أسبوعين ينتهيان يوم الخميس الموافق 7 فبراير 2019.
ويعود التلاميذ للمدارس اعتبارًا من السبت الموافق 9 فبراير 2019.
ووجهت الوزارة المديريات والإدارات التعليمية، بمراعاة عقد الامتحانات الشفوية والعملية، قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مع حظر عقد أي امتحانات في شهر ديسمبر.
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