ارتفاع البلطي والمكرونة السويسي .. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيه، بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بمستواها أمس، ليتراوح بين 23 و25 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفلية البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 20 و120 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 35 و41 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.