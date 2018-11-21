السجن 7 سنوات لشقيقين قتلا جارهما بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، شقيقين بالسجن لمدة 7 سنوات لكلٍ منهما؛ على خلفية اتهامهما بقتل جارهما لتدخله للدفاع عن ابنته، فيما برأت المحكمة طالبا بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، من التهم المنسوبة إليه في القضية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، بوصول "م.م" عامل، مُقيم بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة؛ متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "يوسف نصر" وشقيقه "علي"، مُقيمان بقرية المجني عليه، واللذان أقدما على جريمتهما بعد التعدي على ربة منزل ابنة المجني عليه، حيث ضرباها بسبب خلافات بينهم، وأثناء تدخل والدها للدفاع عنها أصيب بأزمة قلبية وسقط أرضًا، فيما تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي داخل سيارة الإسعاف.

وبالعرض على النيابة العامة، وجهت تهمة التسبب في القتل للمتهمين الاثنين وصديقهما "محمد السيد الشافعي" طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، حيث تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، فيما قررت النيابة العامة إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.