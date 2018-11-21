بينهم مسن وفتاة معاقة.. ماذا قدمت "تضامن الإسكندرية" لأسرة العقار المنهار في غيط العنب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تقديم مساعدات مالية وعينية لأسرة تقطن بعقار قديم بعد تعرضه لانهيار جزئي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وانهارت أجزاء من العقار رقم 11 الكائن بشارع الأنهار بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية قرب منتصف ليل الأربعاء وذلك دون حدوث إصابات.

وقال محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إنه فور تلقي إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من العقار انتقلت فرق إغاثة إدارة غرب الاجتماعية، ومؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية وإغاثة المديرية إلى موقع الحادث للمعاينة، حيث تبين أن العقار مكون من طابق أرضي مأهول وآخر علوي خالي من السكان وسقوط سقف إحدى الحجرات، مشيرا إلى أن العقار صادر له قرار ترميم .

وأضاف الحجاجي في تصريح صحفي اليوم، أن العقار يقيم به أسرة واحدة بالطابق الأرضى مكونة من رجل أرمل مسن يتقاضى معاش تأميني وثلاث بنات منهم ابنة من ذوي القدرات الخاصة تبلغ من العمر 27 عاما، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الفورية المتبعة بشأنهم في حالة وقوع الأزمات والكوارث.

وأوضح وكيل وزارة التضامن أنه جرى عمل بحث اجتماعي لأسرة العقار المنكوب وتم صرف مساعدة مالية فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإسكندرية بالإضافة إلى توزيع بطاطين بعدد أفراد الأسرة، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا صرف مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل الاجتماعى بالاسكندرية للابنة المصابة بإعاقة جسدية لحين استخراج معاش كرامة لها لإعانتها.