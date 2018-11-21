بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، إضافة للنتائج والملفات الخاصة بزيارة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مؤخرا لكل من مدينتي شنغهاي الصينية لحضور معرض الاستيراد الدولي وأديس أبابا الإثيوبية لحضور قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية.

ويناقش المجلس أيضا، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة في العديد من المحافظات.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

ومن المقرر أن تعرض وزيرة الصحة هالة زايد، خلال اجتماع المجلس، تقريرا حول ما تم من إجراءات والنتائج المتعلقة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي للوزيرة تعرض خلاله البيانات والنتائج التي تحققت حتى آلان بشأن المبادرة والخطوات المستقبلية لاستكمالها .