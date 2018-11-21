«موفمبر» من موضة «شوارب» إلى مؤسسة تحارب السرطان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - قررت مؤسسة موفمبر أن توسع مجالاتها بحيث لا تقتصر فقط على بيانات الموضة وصحّة المرأة بل ركزت أيضًا على المشكلات الصحية السريّة التي يعاني منها الرجال

تحرير:عمرو عبد الحافظ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

موفمبر، المعروف سابقًا باسم نوفمبر، شهر يلتقي فيه الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم لرفع الوعي وتوفير الأموال لقضايا صحة الرجال - خاصةً مبادرات سرطان البروستاتا والخصيتين. في نوفمبر من كل عام، يشارك الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم في جهود لزيادة الوعي بقضايا صحة الرجال، مثل سرطان البروستاتا وسرطان الخصية والانتحار والخمول البدني، وهو حركة عالمية أنشأتها "مؤسسة موفمبر" وهي منظمة ملتزمة بزيادة الوعي والتمويل والدعم لهذه القضايا، وتمكين الرجال من العيش حياة أكثر صحة وسعادة.

في عام 2003 من منبع أفكار صديقين أستراليين، كانا يمزحان في البداية، حول إعادة الشارب إلى الموضة لكن المزحة أصبحت جدية بسرعة كبيرة، وبالتالي ولدت "مؤسسة موفمبر". واستلهامًا من حملات جمع التبرعات التي تستهدف سرطان الثدي، قرر مبدعون من "مؤسسة موفمبر" أن يجعل شركة "موفمبر" لا تقتصر فقط على بيانات الموضة،

في عام 2003 من منبع أفكار صديقين أستراليين، كانا يمزحان في البداية، حول إعادة الشارب إلى الموضة لكن المزحة أصبحت جدية بسرعة كبيرة، وبالتالي ولدت "مؤسسة موفمبر". واستلهامًا من حملات جمع التبرعات التي تستهدف سرطان الثدي، قرر مبدعون من "مؤسسة موفمبر" أن يجعل شركة "موفمبر" لا تقتصر فقط على بيانات الموضة، بل أيضًا على المشكلات الصحية غير المعلنة التي يعاني منها الرجال من جميع الأعمار. في نهاية المطاف تم إضفاء الطابع الرسمي على "مؤسسة موفمبر" وشاركت مع منظمات مثل مؤسسة سرطان البروستاتا في أستراليا. في عام 2007 ، انتشرت المؤسسة دوليا، حيث شارك فيها المساهمون من 21 دولة كما ورد في بياناتها الخاصة بعام 2015 حيث تم جمع حوالي 710 ملايين دولار للمساعدة في تمويل أكثر من 1000 برنامج صحي منفصل للرجال تستهدف قضايا مثل سرطان البروستاتا والوقاية من الانتحار. ما هو سرطان البروستاتا؟ ما هو سرطان البروستاتا؟ سرطان البروستاتا هو السرطان الذي يحدث في البروستاتا - وهي غدة صغيرة الشكل على شكل الجوز عند الرجال تنتج السائل المنوي الذي يغذي وينقل الحيوانات المنوية. سرطان البروستاتا هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الرجال. عادة ما ينمو سرطان البروستاتا ببطء ويقتصر في البداية على غدة البروستاتا، حيث لا يسبب ضررًا خطيرًا. ومع ذلك، في حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى الحد الأدنى أو حتى عدم العلاج، فإن أنواعًا أخرى تكون عنيفة ويمكن أن تنتشر بسرعة. سرطان البروستاتا الذي يتم اكتشافه مبكرا -عندما يكون لا يزال محصورا في غدة البروستاتا- لديه فرصة أفضل للعلاج الناجح. أعراض سرطان البروستاتا أعراض سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا قد لا يسبب أي علامات أو أعراض في مراحله المبكرة ولكن في المراحل الأكثر تقدما قد يسبب علامات وأعراض مثل مشاكل التبول/ وانخفاض اندفاع البول في مجرى البول ووجود دم في السائل المنوي وألم في منطقة الحوض، علاوة على آلام العظام، وضعف الانتصاب. ما سبب سرطان البروستاتا؟ ما سبب سرطان البروستاتا؟ ليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان البروستاتا، سرطان البروستاتا يبدأ عندما تصبح بعض الخلايا في البروستاتا غير طبيعية حيث تؤدي الطفرات في الحمض النووي للخلايا غير الطبيعية إلى نمو الخلايا وتقسيمها بسرعة أكبر من الخلايا الطبيعي. وتستمر الخلايا الشاذة في العيش، بينما تموت خلايا أخرى وتشكل الخلايا غير الطبيعية المتراكمة ورما يمكن أن ينمو لغزو الأنسجة المجاورة ويمكن لبعض الخلايا الشاذة أيضا أن تنفصل وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم. هل مضاعفاته متوقعة؟ انتشار السرطان هل مضاعفاته متوقعة؟ انتشار السرطان يمكن أن ينتشر سرطان البروستاتا إلى الأعضاء المجاورة، مثل المثانة، أو ينتقل عبر مجرى الدم أو الجهاز الليمفاوي إلى عظامك أو أعضاء أخرى، يمكن لسرطان البروستاتا الذي ينتقل إلى العظام أن يسبب الألم وكسر العظام. سلس البول

سلس البول يمكن أن يتسبب سرطان البروستاتا وعلاجه في سلس البول حالة من عدم السيطرة على المثانة ويعتمد علاج سلس البول على النوع الذي تعاني منه، ومدى شدته، وقد تشمل خيارات العلاج الأدوية والقسطرة والجراحة. ضعف الانتصاب

ضعف الانتصاب يمكن أن ينتج ضعف الانتصاب عن سرطان البروستاتا أو علاجه، بما في ذلك الجراحة، والعلاج الإشعاعي أو الهرموني والأدوية، وأجهزة التفريغ التي تساعد في علاج الانتصاب والجراحة متوفرة لعلاج ضعف الانتصاب. عزيزي القارئ.. شهر نوفمبر هو شهر سيئ لصالونات الحلاقة، لكنه شهر محوري في حياة المصابين بسرطان البروستاتا حول العالم..لذا ابدأ بتوعية من حولك وأطلب الشفاء العاجل لجميع المرضى.



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