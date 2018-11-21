انت الان تتابع الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ«دار مصر» بالعبور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٤ ص

قال المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك 120 وحدة "5 عمارات" كود "111" موقع 1، أرقام "19، 21، 22، 23، 37"، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها، وبدوره، أوضح المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، فى بيان وزارة الإسكان اليوم، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 5 أيام عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور "سوق العبور"، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح عمران، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه صورة بطاقة الرقم القومى