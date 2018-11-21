«مخلفوش أطفال».. تفاصيل جديدة في «مذبحة روض الفرج»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص
أرشيفية
تفاصيل جديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، بشأن اتهام حاصل على دبلوم بقتل خالته وزوجها المسنين، داخل شقتهما، وهي الواقعة التي عرفت باسم «مذبحة روض الفرج»، بعد رفض المجني عليها إقراضه مبلغًا من المال.. شرح المتهم "مؤمن. م"، 34 سنة، أسباب ارتكابه للحادث، مشيرا إلى أن خالته وزوجها طرداه من منزلهما، بعدما رفضا إقراضه مبلغا من المال، فاستل سكينا كان بحوزته وسدد طعنات إليهما ثم ذبحهما داخل الشقة، مستغلا في ذلك أن المجني عليهما مسنان ولم يرزقهما الله بأطفال ويقيمان بمفردهما داخل الشقة.
كما أضافت التحريات أن المجني عليهما يقيمان بمفردهما في الطابق الأرضي بعقار قديم، مكون من 4 طوابق بشارع ابن الأسير في روض الفرج، وأن نجل شقيقة المجني عليها "محمد. م" 54 سنة، شيف، أثناء توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوحا، واكتشف مقتلهما. تلقت شرطة النجدة بلاغا باكتشاف مقتل شخصين
كما أضافت التحريات أن المجني عليهما يقيمان بمفردهما في الطابق الأرضي بعقار قديم، مكون من 4 طوابق بشارع ابن الأسير في روض الفرج، وأن نجل شقيقة المجني عليها "محمد. م" 54 سنة، شيف، أثناء توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوحا، واكتشف مقتلهما.
تلقت شرطة النجدة بلاغا باكتشاف مقتل شخصين داخل عقار، وعُثر على جثتي كل من "سميح. ع" 68 سنة، بالمعاش، مسجاة على وجهها بصالة الشقة، يرتدي ملابسه كاملة، وبها جرح طعني بالرقبة، وزوجته "هدى.م"، 61 سنة، ربة منزل، مسجاة على وجهها بأرضية غرفة النوم ترتدي ملابسها.
ونجح الرائد محمد عبد الناصر، معاون مباحث قسم روض الفرج، بصحبة قوة أمنية من ضبط المتهم، بعد تفريغ كاميرات المراقبة، وتبين أنه "مؤمن. م"، 34 سنة، حاصل على دبلوم، نجل شقيقة المجني عليها، تولت النيابة العامة التحقيق.
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