انت الان تتابع «مخلفوش أطفال».. تفاصيل جديدة في «مذبحة روض الفرج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

أرشيفية

تفاصيل جديدة كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث، بشأن اتهام حاصل على دبلوم بقتل خالته وزوجها المسنين، داخل شقتهما، وهي الواقعة التي عرفت باسم «مذبحة روض الفرج»، بعد رفض المجني عليها إقراضه مبلغًا من المال.. شرح المتهم "مؤمن. م"، 34 سنة، أسباب ارتكابه للحادث، مشيرا إلى أن خالته وزوجها طرداه من منزلهما، بعدما رفضا إقراضه مبلغا من المال، فاستل سكينا كان بحوزته وسدد طعنات إليهما ثم ذبحهما داخل الشقة، مستغلا في ذلك أن المجني عليهما مسنان ولم يرزقهما الله بأطفال ويقيمان بمفردهما داخل الشقة.

كما أضافت التحريات أن المجني عليهما يقيمان بمفردهما في الطابق الأرضي بعقار قديم، مكون من 4 طوابق بشارع ابن الأسير في روض الفرج، وأن نجل شقيقة المجني عليها "محمد. م" 54 سنة، شيف، أثناء توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوحا، واكتشف مقتلهما. تلقت شرطة النجدة بلاغا باكتشاف مقتل شخصين