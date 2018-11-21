صدام بين المقاصة والنجوم.. والمصري يسعى لتخطي الحدود

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يخشى المصرى مفاجآت حرس الحدود على استاد المكس، بينما يستدرج طلائع الجيش نظيره بتروجت فى الظهور الأول لمؤمن سليمان، كما سيحل مصر المقاصة ضيفًا ثقيلا على النجوم

تستأنف الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، اليوم الأربعاء، والمقامة على مدار ثلاثة أيام، بواقع مباراتان -أقيمتا يوم أمس الثلاثاء- وخمس مباريات اليوم الأربعاء، ومباراة غدا الخميس، بينما تم تأجيل لقاء نادي سموحة أمام الأهلي، نظرًا لأن المارد الأحمر سيواجه الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل، في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، علمًا بأن الفريقين تعادلا إيجابيا 2-2 في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف النجوم نظيره مصر للمقاصة على استاد بترو سبورت فى تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، فى مواجهة صعبة للفريقين لا سيما أن النجوم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة في معقل زعيم الثغر، بينما خسر مصر المقاصة من بيراميدز بنفس النتيجة. ويحتل النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي، المركز

ويستضيف النجوم نظيره مصر للمقاصة على استاد بترو سبورت فى تمام الساعة الـ2.45 عصرًا، فى مواجهة صعبة للفريقين لا سيما أن النجوم فاز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة في معقل زعيم الثغر، بينما خسر مصر المقاصة من بيراميدز بنفس النتيجة. ويحتل النجوم بقيادة مديره الفني أحمد سامي، المركز العاشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة. كما يحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف، وما زال لديه مباراة مؤجلة. ويسعى أحمد سامى لمواصلة النتائج المتميزة واستغلال الفوز الغالي على الاتحاد في عقر داره باقتناص الثلاث نقاط اليوم، ليقفز الفريق الصاعد حديثًا للمركز السادس، في المقابل يأمل طلعت يوسف في استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الثلاث نقاط لاقتناص وصافة جدول الترتيب. طلائع الجيش Vs بتروجت



كما يواجه طلائع الجيش نظيره بتروجت، على استاد جهاز كما يواجه طلائع الجيش نظيره بتروجت، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، في تمام الساعة الـ5.15 مساءً، فى مواجهة يدخلها الفريق العسكرى منتشيًا بفوزه الساحق على الجونة بخمسة أهداف فى آخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته فى الجولة الماضية مع الأهلى، بينما تعادل بتروجت مع إنبى سلبا في ديربي البترول. ويحتل طلائع الجيش بقيادة مديره الفني محمد حلمي، المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا، وما زالت لديه مباراة مؤجلة. بينما يحتل بتروجت بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 1 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة. ويأمل محمد حلمى فى استغلال تعثر الفريق البترولى وخطف النقاط الثلاث لاستكمال صحوة فريقه والوصول للنقطة الـ19، بينما يسعى مؤمن سليمان لإنقاذ الفريق البترولى من النتائج المتراجعة فى أول ظهور له مديرًا فنيا خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى قيادة سموحة. المصرى VS حرس الحدود



وسيحل المصرى البورسعيدى ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية، في تمام الساعة الـ5.15 مساءً، فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع نظيره وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، بينما فاز الفريق السكندرى على الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذات الجولة. وسيحل المصرى البورسعيدى ضيفًا ثقيلا على حرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية، في تمام الساعة الـ5.15 مساءً، فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل الفريق البورسعيدى مع نظيره وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية، بينما فاز الفريق السكندرى على الإسماعيلى بهدف دون رد فى ذات الجولة. ويحتل المصرى البورسعيدي بقيادة مديره الفني ميمي عبد الرازق، المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر لقاء وحيدا وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا وما زالت لديه خمس مباريات مؤجلة. ويحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 6 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفًا. ويبحث ميمى عبد الرازق عن العودة بالثلاث نقاط من الإسكندرية فى محاولة للتخلص من المراكز المتأخرة انتظارًا لخوض المباريات المؤجلة، بينما يسعى طارق العشرى لمواصلة قطار النتائج الجيدة أمام الفرق الكبرى بالفوز على المصرى، بعد الانتصار على الإسماعيلى فى الجولة الماضية.



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