انت الان تتابع دجلة x بيراميدز.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ ص
يشهد اليوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات العربية، حيث يقام خمس مباريات في الجولة 15 من الدوري المصري، والبداية ستكون في الثالثة إلا ربع مع لقاء النجوم أمام مصر المقاصة عبر قناة "أون سبورت"، وفي الخامسة والربع سيلتقي المصري مع حرس الحدود وفي الوقت ذاته طلائع الجيش مع بتروجيت، أما في تمام الثامنة مساء سيلتقي الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي وفي الوقت ذاته وادي دجلة أمام بيراميدز، وفي كأس زايد للأندية الأبطال، يواجه المريخ نظيره اتحاد الجزائر، وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
- مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة النجوم x مصر المقاصة - الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على قناة ON SPORT طلائع الجيش x بتروجت – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة ON SPORT 2 حرس الحدود x المصري البورسعيدي – الساعة الخامسة والربع مساء على
النجوم x مصر المقاصة - الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على قناة ON SPORT
طلائع الجيش x بتروجت – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة ON SPORT 2
حرس الحدود x المصري البورسعيدي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة ON SPORT
الإسماعيلي x الإنتاج الحربي – الساعة الثامنة مساء على قناة ON SPORT
وادي دجلة x بيراميدز – الساعة الثامنة مساء على قناة ON SPORT 2- مواعيد مباريات كأس زايد للأندية الأبطال والقنواتالمريخ x اتحاد الجزائر – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة أبو ظبى الرياضيةالرابطة التونسية المحترفة الأولىالترجي × الاتحاد المنستيري.. الساعة الثالثة عصرًا
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