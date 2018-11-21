الان تتابع انتخاب إماراتي لعضوية اللجنة التنفيذية لـ”الإنتربول” عن آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
اختارت منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، اليوم، الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريّسي، عضوا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وذلك في ختام فعاليات الدورة الـ 87 للجمعية العامة للإنتربول، التي تعقد في مدينة الجميرا بدبي بمشاركة 1300 مشاركا، منهم 40 وزيرا، و85 رئيسا للشرطة، من جميع أنحاء العالم.
وجرى اختيار الريسي، الذي يشغل منصب المدير العام للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، عضوا في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ممثلا عن قارة آسيا.
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