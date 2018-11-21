الملك سلمان يوجه بإطلاق السجناء المعسرين في الجوف وتسديد مديونياتهم

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بإطلاق سراح السجناء المعسرين في محافظة الجوف.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، فإنه وبمناسبة الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى منطقة الجوف، فقد وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية.

وطبقا للوكالة، فقد شمل العفو من لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.