هجوم حاد.. أول مسلمة في الكونغرس الأمريكي تُهاجم ترامب بشأن مقتل "خاشقجي"

علقت إلهان عمر، أول عضوة مسلمة في الكونغرس الأمريكي، على بيان الرئيس دونالد ترامب حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

وانتقدت عمر، في تغريدة لها على موقع تويتر، موقف ترامب حيث قالت: "مرة أخرى، يثبت رئيسنا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية، وأثبتت السعودية أنه يمكنك شراء رئيس".

وأرفقت عمر تعليقها بنبأ نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت فيه بأن ترامب لا يعتزم اتخاذ إجراءات صارمة حيال المملكة العربية السعودية أو ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويرى الأكاديمي المصري والخبير في الشأن الأمريكي، محمد الريس، أن اللحظات الحاسمة دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تخفيف لهجته ضد السعودية، ووضعته في موقف حرج أمام الكونغرس.

وأضاف الريس، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الرئيس الأمريكي مارس ضغوطا قوية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، منذ أثيرت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حتى أنه لوح أكثر من مرة بإمكانية إدانة ولي العهد السعودي فيها.

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي، أن ترامب لا يستطيع أن ينقلب على عقود طويلة من الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، كانت الرياض خلالها داعم رئيسي لأمريكا سواء في القضايا العربية التي تعمل فيها كوسيط، أو في القضايا الاقتصادية المتعلقة بالنفط والاستثمارات.