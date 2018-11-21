سياسي جزائري: بيان البيت الأبيض حول أحلام أعداء السعودية إلى كوابيس

قال سياسي جزائري إن بيان البيت الأبيض حول مقتل خاشقجي واضح جدا وحول أحلام نوم أعداء السعودية إلى كوابيس يقظة.

وأضاف أنور مالك، عبر حسابه على تويتر، أن الصغار ظنوا أن تطاولهم على الكبار سينجح بمحاولات تصغيرهم عبر وسائل إعلامهم الكبرى لكنهم استفاقوا على وهم كبير.

وتابع مالك: فالمملكة تتعامل مع جريمة قتل خاشقجي بمنطق دولة لها نظام وخصومها يتصرفون بعبث منظمات لها دول.

وأثار بيان البيت الأبيض الأخير استياء كثير من أعداء المملكة العربية السعودية.