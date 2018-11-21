الجيش اللبناني: لا بد من الحفاظ على الجاهزية لمواجهة التهديدات

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أهمية الحفاظ على حالة الجهوزية في مواجهة التهديدات التي يتعرض لها لبنان، مشيرًا إلى أن الاستقرار الأمني في الداخل اللبناني، يأتي نتيجة العمل الدؤوب للقوات المسلحة في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها والعمليات الاستبقاية ضدها.

وشدد قائد الجيش اللبناني- في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال لبنان- على أنه لا مكان لمن يقومون بالإخلال بالأمن، ولا ملاذ لهم، وأن القوات المسلحة عازمة على مطاردتهم وحماية المواطنين من شرورهم ومن آفة المخدرات التي تهدد المجتمع.

وأشار إلى أن الجيش يثابر عند الحدود الجنوبية لإحباط المخططات الإسرائيلية وتهديداتها ومحاولاتها وضع اليد على جزء من أرض لبنان وثروته النفطية، داعيا قوات الجيش إلى الحرص على التنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب (يونيفيل) لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.

وقال إن الوجه الآخر لتضحيات الجيش اللبناني يتمثل في محاربة الإرهاب، مشيدا في هذا الصدد بنجاح الجيش في الانتصار على الجماعات الإرهابية المسلحة في أغسطس من العام الماضي، وطردها من الأراضي اللبنانية، وانتشار القوات وإحكام سيطرتها على الحدود الشمالية والشرقية لتأمينها من تسلل أي مجموعات إرهابية وضبط عمليات التهريب والانتقال غير الشرعي.