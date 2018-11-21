الإحتلال يفجر أبواب منازل ومتاجر بالضفة الغربية

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فجرت قوات الإحتلال الإسرائيلي، أبواب العشرات من منازل الفلسطينيين والمحال التجارية، في بلدة “دير الغصون” شمال طولكرم بالضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان، إن أكثر من 30 آلية وسيارة عسكرية، اقتحمت البلدة بعد منتصف الليل، وانتشرت الدوريات الراجلة في شوارعها، واقتحم الجنود المنازل بعد تفجير أبوابها، وفتشوها تفتيشاً دقيقاً، وخربوا واتلفوا محتوياتها، بمرافقة الكلاب البوليسية، وأجبروا ساكنيها على الخروج.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوة مماثلة من جيش الإحتلال بلدات (بلعا) و(رامين) شرق طولكرم و(زيتا) شمالها، وأجرت عمليات تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية والتلال المحيطة بها.

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