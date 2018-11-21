استراليا ترفض التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

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أكد رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون، إن بلاده لن توقع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي يهدف إلى تشجيع الهجرة الآمنة والمنظمة، وذلك بدعوى أنها ستضر بسياستها الخاصة بالهجرة، وتعرض الأمن القومي للخطر.

وتنضم استراليا بذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل والعديد من دول أوروبا الشرقية، في رفض الاتفاق العالمي للهجرة التابع للأمم المتحدة، والذي يطلب من الموقعين عدم احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي، واستخدام الاحتجاز كملاذ أخير فقط .

ومن المنتظر توقيع الميثاق في قمة مراكش التي من المقرر عقدها في 10 و11 ديسمبر.

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