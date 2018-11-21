موسكو تنفي تقديم اقتراحاً برفع عقوبات عن إيران

(أ ش أ)

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأنه لا يستطيع تأكيد المعلومات الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية، بشأن اقتراح قدمته بلاده للولايات المتحدة، يقضي برفع جزء من العقوبات عن طهران، مقابل انسحاب تشكيلات عسكرية إيرانية من سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، رداً على سؤال في هذا الصدد “فيما يتعلق بجانب محدد من رفع العقوبات مقابل شيء ما، فأنا لا أستطيع تأكيد ذلك”.

وأضاف ريابكوف، “كانت هناك أفكار قريبة، لكنها لا تتطابق مع ذلك وهي لم تتطور.. لكننا نواصل البحث عما يمكن فعله في هذا المجال بالاتصال مع كل المشاركين وكل الأطراف التي نتحدث الآن عنها”.

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