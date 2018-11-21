محكمة أمريكية توقف إعلانا لترمب بسبب اللاجئين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ سان فرانسيسكو

أوقفت محكمة أمريكية إعلانا وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أخيرا، والذي يهدف إلى منع تلقي طلبات اللجوء من الأشخاص الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وأصدرت المحكمة الجزئية لكاليفورنيا الشمالية، ومقرها سان فرانسيسكو، أمرا قضائيا أوليا أمس الأول، بمنع اضطرار اللاجئين لتقديم طلبات اللجوء في منافذ دخول معينة، وقال القاضي جون تيجار في بيان توضيحي إن إلزام المهاجرين بالتسجيل في نقاط الحدود ينتهك قانون الهجرة والجنسية.

وكان الهدف من الإعلان الذي وقعه ترمب في وقت سابق من هذا الشهر، هو معالجة مشكلة الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يسافرون عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة، مع دخول نحو 2000 «أجنبي غير مقبول» إلى البلاد من الحدود مع المكسيك كل يوم.

وأشار ترمب الذي جعل من تغيير قانون الهجرة الأمريكي وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود أهدافا عليا لإدارته، إلى المجموعات التي تعبر الحدود بطريقة غير مشروعة على أنها «غزو»، ونشر آلاف الجنود لإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع المكسيك.

ويسمح قانون الهجرة والجنسية لأي شخص في الولايات المتحدة بتقديم طلب اللجوء، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص دخل بصورة قانونية إلى البلاد عبر نقطة حدودية أم لا، ويدخل القرار الأولي الصادر أمس الأول حيز التنفيذ على الفور، وسيظل ساري المفعول حتى 19 ديسمبر على الأقل.