شكرا لقرائتكم خبر عملية أمنية عراقية واسعة في كركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد
نفذت قوة أمنية عراقية أمس عملية أمنية من 6 محاور، تستهدف تطهير مناطق واسعة في جنوب غرب كركوك من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضح مصدر أمني أن العملية تشمل تطهير مناطق تازة وداقوق وشمال آمرلي والرشاد، مبينا أن هذه المناطق تحولت في الآونة الأخيرة إلى قواعد انطلاق خلايا داعشية نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.
شكرا لقرائتكم خبر عن عملية أمنية عراقية واسعة في كركوك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مكه وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مكه ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .