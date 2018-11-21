عملية أمنية عراقية واسعة في كركوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بغداد

نفذت قوة أمنية عراقية أمس عملية أمنية من 6 محاور، تستهدف تطهير مناطق واسعة في جنوب غرب كركوك من بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح مصدر أمني أن العملية تشمل تطهير مناطق تازة وداقوق وشمال آمرلي والرشاد، مبينا أن هذه المناطق تحولت في الآونة الأخيرة إلى قواعد انطلاق خلايا داعشية نائمة لتنفيذ عمليات إرهابية في محافظتي كركوك وصلاح الدين.