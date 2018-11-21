شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تبحث الخريطة الاستثمارية للمحافظات بحضور سحر نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة الخريطة الاستثمارية للمحافظات (علي مستوي الوحدات المحلية)، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. كما سينعقد الاجتماع بحضور رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصناعة. ويتناول الاجتماع مناقشة الخريطة الاستثمارية للمحافظات، وهل وضعتها الحكومة لكل المحافظات أم لا؟، حيث طلبت لجنة الإدارة المحلية من الحكومة في وقت سابق معرفة الخريطة الاستثمارية علي مستوي الوحدات المحلية.

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