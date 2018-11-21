شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "رياضة البرلمان" تكرم أبطال مصر فى الأوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عصر اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم أبطال مصر فى الأوليمبياد.

وقال رشاد، فى تصريحات صحفية سابقة، أن هذا التكريم يأتى فى إطار دعم اللجنة للألعاب الفردية وتوجيه كافة الدعم اللازم لها، بجانب رفع روحهم المعنوية بما يساعدهم على بذل مزيد من الجهد والعرق لرفع راية مصر خفاقة فى المحافل الرياضية الدولية.

وأضاف رئيس الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتم خلال الاجتماع منح الأبطال درع اللجنة وشهادات تقديرية لما حققوه من إنجازات مع إعطائهم جرعات تحفيزية وبحث التحديات التى تواجههم والعمل على سرعة حلها.