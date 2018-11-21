موسكو تنفي مزاعم حول اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سورية

نفت وزارة الخارجية الروسية المزاعم حول وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، للصحفيين اليوم الأربعاء إن موسكو لم تقترح على إسرائيل والولايات المتحدة رفع جزء من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل سحب الأخيرة قواتها من الأراضي السورية.

تصريحات ريابكوف جاءت تعليقا على تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي في وقت سابق، وزعم فيه أن موسكو طرحت على تل أبيب وواشنطن اقتراحا من هذا النوع.

وأضاف ريابكوف: "فيما يتعلق بهذا الجانب تحديدا من...