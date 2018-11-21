120 وحدة جاهزة للتسليم بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور | صور

عصمت الشامي



صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن هناك 120 وحدة (5 عمارات) كود (111) موقع 1، أرقام (19 – 21 – 22 – 23 – 37)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 5 أيام عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح...