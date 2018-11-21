انتخاب كيم جونغ رئيسا للإنتربول

أعلنت الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" انتخاب الكوري الجنوبي كيم جونغ رئيسا لها، بعد اختفاء الرئيس السابق في الصين قبل شهرين.

وكان كيم جونغ يانغ رئيسا بالوكالة للانتربول منذ "الاستقالة" المفاجئة لرئيسه السابق مينغ هونغوي المتهم بالفساد في الصين.

وقد جرى انتخاب كيم خلال اجتماع عام للمنظمة في دبي. وكانت المنظمة التي تتخذ من ليون مقرا رئيسيا لها، قد قالت الشهر الماضي إن اختفاء رئيسها السابق مينغ هونغوي هي قضية يتعين على الصين وفرنسا حلها.

وقالت السلطات الصينية إن مينغ اعتقل بتهمة الفساد، ويزعم أنه استقال غيابياً....