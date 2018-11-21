شعبة المعلومات أوقفت في الطريق الجديدة الشخص الذي طعن مواطنا الأسبوع الماضي قرب "كهرباء لبنان"

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة أنّ "في تاريخ 16 تشرين الثاني 2018 وفي محلة النهر، بالقرب من "​مؤسسة كهرباء لبنان​"، أقدم مجهول على متن دراجة آلية -وعلى مرأى عدد كبير من المواطنين- على طعن المواطن "ع. ع" من مواليد عام 1999، 10 طعنات سكين في مختلف أنحاء جسده، ما أدّى إلى إصابته بجروح بليغة، نُقل على اثرها إلى المستشفى للمعالجة، حيث تبيّن أنّ إحدى الطعنات بلغ عمقها 6 سنتم، وفرّ الفاعل إلى جهة مجهولة".

وبيّنت في بلاغ أنّ "على الفور، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف هوية الجاني وتوقيفه بالسرعة الممكنة، نظرًا لما تركته هذه الحادثة من اثر سلبي في نفوس المواطنين، إضافة إلى تداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي خبر وحشية هذه الجريمة".

وأوضحت المديرية أنّ "نتيجة المتابعة الّتي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية الفاعل، خلال أقلّ من 24 ساعة. ومن خلال عملية نوعية وخاطفة، نفّذتها القوة الخاصة التابعة للشعبة، جرى توقيفه بتاريخ 18 تشرين الثاني 2018، في محلة ​الطريق الجديدة​ - ​بيروت​، وضبطت بحوزته سكينَين (ست طقات)، وتبيّن أنّه يُدعى: "ا. ف." وهو لبناني من مواليد عام 1992، وهو من أصحاب السوابق بجرائم شجار وضرب وايذاء و​اطلاق نار​ و​محاولة قتل​".

ولفتت إلى أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على طعن (ع. ع.) المذكور، وذلك على خلفية ​حادث تصادم​ حصل بين دراجتيهما الآليتين. كما اعترف أنّ أحد السكينَين هو ذاته الّذي استخدمه في عملية الطعن"، منوّهةً إلى أنّه "تمّ ضبط السكينَين والدراجة الآلية، وأودع الموقوف مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته".