عطالله: بعد 75 سنة من الاستقلال انتماؤنا يجب ان يكون فقط للوطن

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​جورج عطالله​، الى "ان وبعد 75 سنة من الاستقلال هناك امور لم نتعلمها بعد عن المواطنية، فالانتماء يجب ان يكون للوطن لا لطائفة او لحزب"، كاشفا عن سعيه "لإدخال بعد التعديلات على المناهج التربوية لتدخل 3 مواد جديدة تتعلق بالتربية المدنية والاخلاقية والوطنية"، ولفت الى ان "المواطنية تبدأ باحترام النشيد الوطني، من خلال الوقوف باحترام حين يبدأ النشيد في المناسبات، وهي البداية في تربية الجيل الجديد، ما سيعزّز روح الانتماء الوطني."

ورأى عطالله في حديث تلفزيوني، ان "​القضاء​ لديه القدرة للذهاب بملفات ​الفساد​ حتى النهاية وهذا ما يجب ان يحصل في ملف ​الرملة البيضا​، وبخاصة ان القضاء بات يملك الغطاء من رأس السلطة، ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون واي تلكؤ من القضاء في هذا الاطار غير مبرّر".