الحواط بذكرى بيار الجميل: نجدّد تأكيد الايمان والعمل لتحقيق لبنان الحلم الذي آمن به

اشار النائب ​زياد الحواط​ في ذكرى اغتيال الوزير ​بيار الجميل​، الى اننا "نجدّد تأكيد الايمان والعمل لتحقيق ​لبنان​ الحلم الذي آمن به عريس ثورة الأرز: لبنان الدولة القويّة السيّدة الحرّة من دون اي مساومة".

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