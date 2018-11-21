شبيب رعى معرض لوحات وأشغال فنية: العمل الثقافي سبب نهوض بيروت

رعى محافظ ​بيروت​ ​زياد شبيب​، معرض لوحات فنية وأشغال حرفية أقامته جمعية آل قباني وأنسباؤها. ولفت في كلمة له الى أنه "للسنة الثانية على التوالي، نفتتح معرض الفنون، الذي يشكل تجربة رائدة لعائلة قباني، وهي مبادرة ثقافية فنية غير مسبوقة من عائلة عريقة في بيروت وكل ​لبنان​، تتميز بهذا المستوى الراقي الذي يتطور من سنة إلى أخرى في عدد الأعمال الفنية ونوعيتها. ولذا، انتقلنا هذا العام من ​قصر الأونيسكو​ إلى بيت بيروت، هذا المكان الذي أنشىء لهذه الغاية بالذات، لاحتضان هذه الأعمال الفنية والحضارية وليكون مركزا لحفظ ذاكرة بيروت وفنونها وتراثها وتشجيعها".

وشدد على أن "العمل الثقافي والفكري والفني هو كنز بيروت وسبب نهوضها وسبب فخرنا فيها على مر التاريخ. وإن دوركم متميز فيها، واحتضان مبادرتكم وتشجيعها واجب".