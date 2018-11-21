النشرة: قوات إسرائيلية تقوم بتركيب سياج شائك على الجدار الإسمنتي مقابل العديسة

أفاد مراسل "النشرة" بأنّ "​القوات الإسرائيلية​ تقوم منذ الصباح بتركيب سياج شائك على الجدار الإسمنتي في الجهة المقابلة لبلدة ​العديسة​". ولفت إلى أنّ "في المقابل، يراقب عناصر من ​الجيش اللبناني​ و"​اليونيفيل​"، الأشغال الّتي تقوم بها هذه القوات".

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