القاضي سمير حمود يستمع الى رياض الأسعد في قضية الرملة البيضاء

يستمع النائب العام التمييزي في لبنان ​القاضي سمير حمود​، الى رئيس مجلس إدارة شركة ​الجنوب​ للإعمار ​رياض الأسعد​ في قضية فيضان المجارير في الرملة البيضاء.

وكان الأسعد، اتهم في حديث اذاعي، رئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني بأنه "يغطي عملية الفساد وآل عرب"، متهما "آل عرب ومصلحة مياه بيروت التي كسرت "الريغار" واتهم من صب "الباطون" وهو موظف في بلدية بيروت"، معتبرا أن "الاداة التنفيذية لبلدية بيروت هم آل العرب".

وشدد الاسعد على ان "محافظ بيروت زياد عيتاني كاذب لان لا علاقة لبلدية الغبيري في الطوفان بل لها علاقة فقط لانها منعت تشغيل محطة السلطان ابراهيم"، موضحا أن "المحطة توقفت بسبب غياب المسؤول عن تشغيلها منذ نحو شهرين ما ادى الى فيضانها وتضرر مولداتها"، جازما أن رئيس مصلحة مياه بيروت ورئيس بلدية بيروت ومحافظ بيروت ووسام عاشور وآخرون مسؤولون عما جرى في الرملة البيضاء".