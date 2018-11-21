ريابكوف نفى اقتراح روسيا رفع عقوبات عن إيران مقابل انسحاب تشكيلات لها من سوريا

أوضح نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أنّ "روسيا لم تقترح على إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية رفع جزء من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل سحب الأخيرة قواتها من الأراضي السورية".
وبيّن في تصريح صحافي، أنّه "كانت هناك أفكار قريبة لكنّها لا تتطابق مع ذلك وهي لم تتطوّر، إلّا أنّنا نواصل البحث عمّا يمكن فعله في هذا المجال بالاتصال مع كلّ المشاركين وكلّ الجهات الّتي نتحدّث الآن عنها".
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