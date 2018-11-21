"صحة جنوب سيناء": 72 ألف مواطن أجروا فحص "فيروس سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

أعلن الدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن اإجمالي عدد المواطنين المترددين على مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "السكر، الضغط، السمنة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية أكتوبر الماضي والمستمرة حتى نهاية نوفمبر الجاري بلغ 72 ألفًا و84 مواطنا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المستهدف بالمحافظة نحو 84 ألفًا و408 أشخاص، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال على المراكز الحضرية والوحدات الصحية على مستوى مدن المحافظة في معدلات مرتفعة وسوف تصل محافظة جنوب سيناء إلى 100% من المستهدف بنهاية الحملة.