بالأسماء.. ننشر تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، القرار الوزاري رقم 608 لسنة 2018 والخاص بتشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية. وتتضمن القرار، إضافة بعض الشخصيات التي جرى اختيارها للتعيين بهذا المجلس، عقب الانتخابات الأخيرة للغرفة والتي أجريت يوم 31 أكتوبر الماضي. كما تضمن القرار، تشكيل مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية من 12 عضوا، منهم 8 جرى انتخابهم بنظام الاقتراع السري المباشر، وكذلك فوز بعضهم بالتزكية . والأعضاء المنتخبون هم: ـ ياسر محمد يسري يوسف التاجوري عن المنشآت 5 نجوم. ـ تامر يحيى إبراهيم سلام عن المنشآت 5 نجوم. ـ محمد فتحي قرني على عن المنشآت 5 نجوم ـ علاء الدين محمد فتحي عبد العزيز عن المنشآت 4 نجوم. ـ هشام عصام عبد الحواد وهبة عن المنشآت 4 نجوم. ـ وائل محمد جمال الدين القاضي عن المنشآت 4 نجوم. ـ برج ليون أرتين توماسيان عن المنشآت الثلاث والنجمتين والنجمة الواحدة "بالتزكية". ـ هشام محمود محمد عبد الله عن المنشآت الثلاث والنجمتين والنجمة الواحدة "بالتزكية". والأعضاء المعينون هم: ـ عادل المصرى منير المصري "رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة الحالي" ـ هاني بان سويشانج بان. ـ شريف محمد صادق هاشم. ـ مراد شريف محمود سامي. ومن المنتظر عقد اجتماع لمجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية بالكامل "منتخبين ومعينيين" خلال الأسبوع المقبل في جلسة إجرائية بحضور ممثل عن الجهة الإدارية "وزارة السياحة" لاختيار رئيس مجلس الإدارة والنائبين وأمين الصندوق وهيئة المكتب.

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