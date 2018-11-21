وفاة إمام مسجد أثناء المشاركة في إخماد حريق بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبوسالم:
شهدت قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، نشوب حريق هائل بحظيرة مواشي ملك لتاجر بالقرية، وأسفر الحريق عن مصرع إمام مسجد ونفوق 18 رأس ماشية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد نحو 4 ساعات ونصف من اندلاعه.
تلقى اللواء سمير أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية دراجيل مركز الشهداء ووفاة أحد الأشخاص، وبالانتقال والفحص تبين مصرع الشيخ علي أبوسماحة 39 سنة، ومقيم قرية دراجيل، إمام وخطيب مسجد بقرية شمياطس، أثناء محاولته إطفاء الحريق، ونقلت الجثة لمستشفى الشهداء المركزي، كما نتج عن الحريق نفوق 18 رأس ماشية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت المباحث الجنائية بالفحص والتحري حول الواقعة.
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